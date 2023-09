Autor:, in / Lies of P

Pinocchios Legende modern erzählt

Soulslikes sind auch 2023, haha, nicht totzubekommen. Ein Spiel wurde aus der Fülle neuer Titel in den vergangenen Monaten jedoch besonders heiß begehrt: Lies of P. Das Pinocchio-Abenteuer verspricht einen Mix aus Dark Fantasy und Steampunk, dem FromSoftware-Fans seit Bloodborne hinterher lechzen. Ob der Titel den hohen Maßstab erfüllt, erfahrt ihr in unserem Test.

Es gibt wohl kaum jemanden, der sie nicht kennt, die Legende von Pinocchio. Der Junge aus Holz, der von Puppenbauer Geppetto ins Leben gerufen wurde und in die Welt hinauszog, um ein richtiger Junge zu werden. Und nun könnt ihr diese Geschichte nachspielen – allerdings nicht in magischem Disney-Fluff, sondern als beinhartes Soulslike.

Aus Holz seid ihr ebenfalls nicht geschnitzt, sondern aus beinhartem Stahl. Denn Pinocchio ist in Lies of P ein waschechter Roboter, der gegen andere mechanische Puppen zu Felde zieht. In der Steampunk-Stadt Krat, die durch die Substanz Ergo zum technologischen Wunderwerk aufstieg, sind ebendiese durchgedreht. Statt der Menschheit zu dienen, haben sich Wachroboter, Robo-Kellner und andere Helferlein gegen ihre Schöpfer gewandt.

Nun liegt es in eurer mechanischen Hand, euren Schöpfer Geppetto zu finden, die Ursache der Robo-Revolution herauszufinden und die letzten verbliebenen Menschen von Krat zu beschützen. Und was wäre ein Pinocchio-Spiel, wenn ihr euch nicht zwischendurch für Wahrheit oder Lüge entscheiden müsstet. Willkommen in Krat. Willkommen in Lies of P.