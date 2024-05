Wizard With A Gun: 4-Spieler-Koop-Modus in Kürze

Autor:, in / Wizard With A Gun

Wizard With a Gun beschwört am 13. Mai im kostenlosen Better Together-Update einen 4-Spieler-Koop-Modus herauf.

Better Together, das neueste kostenlose Update für Wizard With a Gun, das Survival-Epos von Galvanic und Devolver Digital, bringt endlich am 13. Mai den 4-Spieler-Koop-Modus, der es den Gunmancern ermöglicht, sich gemeinsam den Mächten des Chaos entgegenzustellen.

Bis zu vier bewaffnete Zauberer können sich jetzt zusammenschließen und in die Zerstörung eintauchen. Aber mit zunehmender Anzahl Zauberer steigt auch die Stärke eurer Feinde.

Das Chaos wird nicht nachlassen, nur weil Ihr mehr Feuerkraft habt. Im Gegenteil, mehr Zauberer bedeuten mehr Gefahr!

Das Better Together-Update bringt auch Schwierigkeitsgrade ins Spiel, was von den Spielern sehr gewünscht wurde. Wählt aus vier verschiedenen Schwierigkeitsgraden für euer nächstes Abenteuer: Ranger (Einfach), Gunslinger (Normal), Sheriff (Schwer) und Outlaw (Sehr schwer).

Im Ranger-Modus gibt es weniger Strafen für Misserfolge; im Outlaw-Modus lauert der Tod an jeder Ecke.

Oder wie wäre es mit der Erstellung eines eigenen benutzerdefinierten Schwierigkeitsgrades? Better Together ermöglicht es euch auch, eine Reihe von Variablen anzupassen, um euch ein maßgeschneidertes Spielerlebnis zu schaffen. Macht eure Feinde stärker und schneller oder langsamer und schwächer. Macht die Strafen für den Tod weniger oder schwerwiegender.