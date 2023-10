Wizard With A Gun: Koop-Trailer zum Sandbox-Survival-Spiel

Autor:, in / Wizard With A Gun

Ein neuer Trailer zum kommende Sandbox-Survival-Spiel Wizard With A Gun hebt die Vorteile des Koop-Modus hervor.

In wenigen Tagen erscheint das Sanbox-Survival-Spiel Wizard With A Gun und schickt Spieler auf eine Reise durch eine magische Wildnis voller gefährlicher Kreaturen und arkaner Geheimnisse.

Um zu überleben, müssen verschiedene Umgebungen erkundet, Materialien gesammelt, neue Gegenstände hergestellt und die Basis in Form eines Turms ausgebaut werden – auf Wunsch auch im Zwei-Spieler-Online-Koop.

Teamkameraden ist es möglich, sich gegenseitig wiederzubeleben, sich nach dem Ableben aus dem Jenseits zu unterstützen und Zaubersprüche zu kombinieren, um deren Wirkung zu verstärken. Wie das in der Praxis aussieht, zeigt der neue Koop-Trailer zu Wizard With A Gun:

Wizard With A Gun erscheint am 17. Oktober 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC.