XboxDynasty: Welche Games spielt ihr dieses Wochenende?

Es ist Wochenende! Doch jetzt stellt sich einmal mehr die Frage: Was landet dieses Wochenende in eurer Xbox-Konsole? Brettert ihr weiter über den Asphalt von Forza Motorsport 2023 oder schwingt ihr euch durch das Abenteuer von Assassin’s Creed: Mirage? Vielleicht ist es auch das neue Lords of the Fallen geworden? Wir wollen es wissen und von euch erfahren, was ihr dieses Wochenende alles zocken werdet.

Postet in die Kommentare, was ihr dieses Wochenende alles spielt und diskutiert mit anderen aus der Community über ihre Auswahl.