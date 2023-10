Wizard With A Gun: Offizieller Launch Trailer veröffentlicht

Autor:, in / Wizard With A Gun

Schaut euch hier den offiziellen Launch Trailer zu Wizard With A Gun an. Das Spiel ist ab heute erhältlich.

Wizard With a Gun, das magische Koop-Sandbox-Survival-Spiel von Galvanic Games und Devolver Digital ist ab heute erhältlich.

In Wizard with a Gun streift ihr als einsamer Gunmancer (oder zu zweit, wenn ihr euch den Schrecken nicht allein stellen wollt) durch die zerbrochene, post-apokalyptische Welt namens The Shatter. Baut euch ein tödliches Arsenal magischer Waffen zusammen und trotzt den Kräften des Chaos!

Mehr Informationen zum Spiel gibt es auf der Wizard with a Gun-Übersichtsseite.