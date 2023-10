Park Beyond: Kostenloses Update und Beyond eXtreme DLC

Autor:, in / Park Beyond

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Kostenloser Patch 2.0 und erster DLC für Park Beyond sind ab morgen verfügbar.

Bandai Namco Europe und Limbic Entertainment veröffentlichen heute das kostenlose 2.0-Update für Park Beyond auf dem PC. Ab dem 18. Oktober wird es auch für PlayStation und Xbox verfügbar sein.

Dank des Feedbacks der Community, enthält das 2.0-Update viele Verbesserungen in verschiedenen Bereichen wie der Performance, dem Kameraverhalten, der Achterbahn-Erstellung, dem Setzen von Elementen und mehr.

Zusätzlich fügt das Update die Teilen-Funktion von mod.io ein. Vom kleinsten Deko-Element über erstellte Shops oder Achterbahnen bis hin zu ganzen Freizeitparks können alle Kreationen weltweit plattformübergreifend über das „Community-Inhalte“-Menü geteilt werden.

Außerdem erscheint die erste Themenwelt zu Park Beyond: Beyond eXtreme. Der DLC orientiert sich an dem Extremsport-Vibe der 90er-Jahre und fügt zwei neue Missionen, verrückte Animateure, neue Achterbahnen und eine Menge Landschaftsgegenstände hinzu, um eine besonders explosive Atmosphäre für die Besuchenden zu kreieren.

Beyond eXtreme ist Teil des Annual Pass sowie separat für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich.