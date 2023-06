Park Beyond: Trailer stimmt auf Veröffentlichung ein

Autor:, in / Park Beyond

Ein neuer Trailer zu Park Beyond stimmt auf die bevorstehende Veröffentlichung des Parkbausimulators am 16. Juni ein.

Nicht mehr lange und Freizeitparkfans dürfen endlich wieder ihre eigenen Wünsche wahr werden lassen. Und dieses Mal darf die Fantasie in Park Beyond komplett ausgereizt werden, denn anders als in Rollercoaster Tycoon & Co., werden eure Attraktionen aberwitzig sowie entgegen jede Schwerkraft die Gäste zum Jubeln bringen.

Die abgefahrene Parkbausimulation präsentiert passend zu der bevorstehenden Veröffentlichung einen weiteren Trailer. Ganz nach dem Motto „Mach, worauf du Lust hast!“ stimmt euch der Trailer auf die Eröffnung des Parks ein.

Wer einfach nicht genug von dem Spiel bekommen kann, sollte sich unsere Eindrücke zu Park Beyond noch einmal genau ansehen.

Ihr könnt Park Beyond für 59,99 EUR im Microsoft Store vorbestellen. Die Park Beyond Visioneer Edition bestellt ihr für 89,99 EUR vor, dafür bekommt ihr neben dem vollständigen Spiel auch den „Park Beyond: Annual Pass“ sowie den „Coaster Car Bonus“ und das „Zombeyond Impossification Set“.