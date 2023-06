F1 Manager 2023: Trailer zeigt neuen Szenario-Modus

Autor:, in / F1 Manager 2023

Neben dem regulären Manager-Modus erhaltet ihr im neuen F1 Manager 2023 aus dem Hause Frontier Developments auch einen Szenario-Modus. Im Gegensatz zum regulären Saison-Modus geht es hier nicht darum, euer Wunschteam an der Spitze der Wertung zu sehen. Viel mehr beschäftigt sich der Modus mit realen Ereignissen aus der aktuellen Saison.

Meint ihr, ihr könntet Verstappens Aufholjagd optimieren? Oder wäre Ferrari unter eurer Führung erfolgreicher in einem Rennen gewesen? Stellt euch den Schlüsselsituationen der Saison, um genau diese Fragen zu klären.

Ab diesem Augenblick übernehmt ihr den Rennstall, um diesen dann weiter in der folgenden Saison zu führen. Dabei stehen euch, wie in der regulären Saison-Kampagne, alle Möglichkeiten des Spiels offen. Die Saison-Kampagne bleibt dabei komplett getrennt von dem Szenario-Modus, sodass ihr hier zwei unterschiedliche Erfahrungen haben werdet.

Der F1 Manager 2023 erscheint digital am 31. Juli für PC über Steam und den Epic Games Store sowie Xbox Series X/S, PlayStation 4 und Xbox One. Vorbesteller erhalten drei Gratis-Szenarien für den Szenario-Modus dazu. Eine Handelsversion in Form einer Disc ist für die Veröffentlichung nicht geplant, soll aber später auch auf den Markt kommen.