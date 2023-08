F1 Manager 2023: Spieler können ihr Vermächtnis gestalten

Frontier Developments plc begrüßt neue und zurückkehrende Teamchefs an der Pit Wall in F1 Manager 2023, dem nächsten Teil der offiziell lizenzierten Formel 1-Management-Simulationsreihe.

Das Spiel ist ab sofort für PC über Steam und den Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 54,99 € erhältlich.

In F1 Manager 2023 können die Spieler ihr Team in einer jahrzehntelangen Karriere zu Ruhm und Ehre führen oder im brandneuen Race Replay-Modus einzelne Rennszenarien mit echten F1®-Daten bestreiten. Teamchefs sind für jede Facette der Entwicklung ihres Teams verantwortlich, vom ersten Tag in der Fabrik bis hin zu den präzisen Befehlen, die sie an ihre All-Star-Fahrerpaarung weitergeben.

Auf der Rennstrecke beschleunigt sich die Action mit packenden Bildern im Broadcast-Stil und einem packenden Team-Radio, das jeden Moment des Dramas zum Leben erweckt.

Race Replay ist ein brandneuer Spielmodus, der die Spieler in den Mittelpunkt der FIA Formula One World Championship 2023 rückt und ihnen zwei einzigartige Möglichkeiten bietet, die Ergebnisse von Rennen während der Saison neu zu schreiben.

In Starting Grid übernehmen die Spieler die Kontrolle über ein Team ihrer Wahl in einem kompletten Rennen, das die genauen Rennbedingungen und Startpositionen eines echten Grand Prix nachbildet, während Race Moments die Fans herausfordert, die Zügel während eines entscheidenden Moments mitten im Rennen zu übernehmen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, bevor die karierte Flagge geschwenkt wird.

Nach jedem spannenden Rennen der Saison 2023 werden neue Szenarien für Startaufstellung und Rennmomente hinzugefügt, die die Spieler herausfordern, die realen Ergebnisse der Saison zu verbessern. Dabei werden sie all ihre Fähigkeit demonstrieren müssen, um den Verlauf echter Rennen zu verändern.

Spieler, die einige der größten „Was-wäre-wenn“-Fragen in der Formel 1 beantworten wollen, können ihre Erfahrung mit der F1 Manager 2023: Deluxe Edition erweitern. Diese ist zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 64,99 € erhältlich.

In der Deluxe Edition können Fans zusätzlich zum Basisspiel ihre Fähigkeiten in weiteren zwölf exklusiven Szenarien testen, die aus Startaufstellung und Rennmomenten bestehen, und sich dabei hypothetischen Herausforderungen stellen. Wer würde den Sieg erringen, wenn jedes Auto gleich wäre?

Können sich die Spieler vom letzten Platz der Startaufstellung aufraffen, um den Sieg in „Raging Bull“ zu erringen, oder können sie ihre Fahrer beim FORMEL 1 QATAR GRAND PRIX in „Scorcher“ zum Erfolg führen, wenn unerwartete Streckenbedingungen die Strecken- und Reifentemperaturen ins Extreme treiben? Mit der Deluxe Edition können die Spieler diese und weitere Fragen auf die Probe stellen.

Im zurückkehrenden Karrieremodus sind die Spieler eingeladen, sich 2023 noch intensiver mit dem Teammanagement zu beschäftigen. Wichtig ist es auch, kostspielige Boxenstopp-Fehler zu vermeiden und die Boxenstopp-Zeiten zu verbessern, indem die Spieler ihre Boxencrew mit Hilfe des neuen Sporting Director-Mitarbeiters trainieren.

Zudem wird es entscheidend sein, umfangreiche neue Upgrades an Rennwochenenden zu erforschen, indem die Spieler neue Komponenten entwickeln und dabei Leistung, Gewicht und Kosten genau abwägen. F1 Manager 2023 enthält auch die komplette Fahrer- und Mitarbeiterliste für 2023, mit vollständig simulierten F2- und F3-Meisterschaften. Dort werden neue Talente hervorgebracht, um Stars zu ersetzen, wenn sie älter werden oder schlechte Rennergebnisse erzielen.

Dadurch stehen die Spieler immer wieder vor wichtigen Entscheidungen. Lohnt sich ein sofortiger Fahrerwechsel oder ergibt es Sinn, in die Zukunft zu blicken, indem Sie einem Fahrer einen Vertrag für die nächste Saison anbieten und so ein Dream-Team für den Erfolg zusammenstellen?

An jedem Rennwochenende müssen die Spieler ihr strategisches Entscheidungsvermögen einsetzen, um ihre Fahrer zum Erfolg zu führen. Dabei nutzen sie das neue System für Fahrervertrauen und Taktik, die schwankenden Streckenbedingungen und sogar die individuellen Reifentemperaturen, um herauszufinden, wann und wie stark sie ihre Stars auf der Jagd nach Punkten einsetzen.

Ganz oben auf dem Podium zu stehen, wird jedoch nicht einfach sein, denn die Teams der Konkurrenz müssen besser reagieren und strategisch planen, um in dramatischen Rad-an-Rad-Rennen den Sieg zu erringen. Zu wissen, wo die Grenze zwischen der perfekten Runde und dem Kiesbett oder einer Kurvenkollision mit einem Konkurrenten zu finden ist, ist wichtiger denn je.

Teamchefs werden den Nervenkitzel jeder Runde in einer Nachbildung der Übertragung spüren, wenn die Fahrer bei sechs F1 Sprint-Events und allen 23 Rennstrecken, einschließlich des brandneuen Las Vegas Strip Circuit, Rad an Rad fahren.

Dabei erleben Sie einen unübertroffenen Realismus. So zum Beispiel, wenn sich die Action von mehreren Kameras an der Strecke und an Bord entfaltet. Zur Immersion trägt auch die neuen Visierkamera bei. Zudem hören die Spieler jeden Befehl, der von einem erweiterten Pool echter F1-Teamfunksprüche zum Leben erweckt wird. Auch dieses Jahr werden die Schlüsselmomente von dem wiederkehrenden Kommentatorenteam David Croft und Karun Chandhok hervorgehoben.

Das erste geplante Post-Launch-Update für den F1 Manager 2023 wird Anfang September erscheinen und den Spielern ermöglichen, ihr Vermächtnis im Karrieremodus zu erweitern, indem sie ein Jobangebot eines rivalisierenden Teams basierend auf ihrer Leistung annehmen. Neue Szenarien für den Race Replay-Modus werden nach jedem echten Rennen veröffentlicht.

F1 Manager 2023 wird zu einem späteren Zeitpunkt auch physisch für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein.

Hier gibt es noch den Launch-Trailer zu sehen: