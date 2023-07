F1 Manager 2023: Vorstellung der Fahrerentwicklung

Autor:, in / F1 Manager 2023

In einem Feature Focus Videos des F1 Manager 2023 erfahrt ihr, wie ausführlich die Fahrerentwicklung in dem Manager ist.

Die Fahrerentwicklung in F1 Manager 2022 hatte bisher keine wirklich große Auswirkung. Die Fahrer stiegen zwar in ihren Leveln auf, es war allerdings keine merkliche Steigerung des Fahrergeschicks zu verzeichnen oder ähnliches.

Im neuesten Feature Focus Video des F1 Managers 2023 erläutert euch das Team, wie es in Zukunft um die Entwicklung eurer Schützlinge im Nachfolger stehen wird.

Der F1 Manager 2023 erscheint digital am 31. Juli für PC über Steam und den Epic Games Store sowie Xbox Series X/S, PlayStation 4 und Xbox One. Vorbesteller erhalten drei Gratis-Szenarien für den Szenario-Modus dazu. Eine Handelsversion in Form einer Disc ist für die Veröffentlichung nicht geplant, soll aber später auch auf den Markt kommen.