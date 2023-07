F1 Manager 2023: So entstand die Rennstrecke von Las Vegas

Autor:, in / F1 Manager 2023

Im F1 Manager 2023 werdet ihr eure Schützlinge wieder über realistisch nachgebaute Rennstrecken rasen lassen können.

Nun haben die Verantwortlichen von Frontier Developments im Rahmen des Entwicklertagebuchs ein Video veröffentlicht, das euch einen Einblick in die Entstehung von Las Vegas gibt. Im Video wird deutlich, wie penibel jedes noch so kleine Detail der Rennstrecke gestaltet wurde, um euch ein unvergessliches und authentisches Rennerlebnis zu bieten.

F1 Manager 2023 erscheint am 31. Juli in digitaler Form für den PC über Steam und den Epic Games Store sowie für Xbox Serie X/S, PlayStation 4 und Xbox One. Wer das Spiel vorbestellt, erhält zusätzlich drei kostenlose Szenarien für den Szenario-Modus.