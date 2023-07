F1 Manager 2023: Deluxe Edition vorbestellen und früher Gas geben

Autor:, in / F1 Manager 2023

Mit der Deluxe Edition des F1 Manager 2023 nehmen Vorbesteller den Platz in der Startaufstellung noch vor dem Release am 31. Juli ein.

Der F1 Manager 2023 ist ab sofort für Spieler verfügbar, die die Deluxe Edition vor der Veröffentlichung des Spiels am 31. Juli erwerben. Teamchefs können sich einen Vorsprung verschaffen, indem sie ihr Team während einer jahrzehntelangen Karriere zu Ruhm und Ehre führen oder im brandneuen „Race Replay“-Modus Szenarien einzelner Rennen nachspielen, die mit echten F1-Daten erstellt wurden. In der Deluxe Edition kann man mit dem exklusiven Szenario-Paket auch einige der größten „Was wäre wenn“-Fragen der F1 beantworten.

In F1 Manager 2023 sind die Teamchefs für jede Facette der Entwicklung ihres Teams verantwortlich, vom ersten Tag in der Fabrik bis hin zu den präzisen Befehlen, die sie an ihre Star-Fahrerpaarung weitergeben. Auf der Rennstrecke beschleunigt sich die Action mit atemberaubenden Bildern im Broadcast-Stil und einem packenden Teamfunk, der jeden Moment des Dramas zum Leben erweckt.

Die Spieler der Deluxe Edition können ihre Fähigkeiten in 12 zusätzlichen exklusiven Szenarien testen, die sich aus „Startaufstellung“ und „Rennmomenten“ zusammensetzen und sich hypothetischen Herausforderungen stellen. Wer würde den Sieg erringen, wenn jedes Auto gleich wäre? Können sich die Spieler vom letzten Platz der Startaufstellung aufraffen, um in „Raging Bull“ den Sieg zu erringen, oder können sie ihre Fahrer in „Scorcher“ zum Erfolg führen, wenn unerwartete Streckenbedingungen beim FORMULA 1 QATAR GRAND PRIX die Strecken- und Reifentemperaturen ins Extreme treiben?

Die F1 Manager 2023 Deluxe Edition ermöglicht es den Spielern, diese Fragen ein für alle Mal zu beantworten und ihre Erfahrung zu erweitern. Die Deluxe Edition ist zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 64,99 € verfügbar. Die Spieler, die die Deluxe Edition ab heute kaufen, erhalten sofortigen Zugang zum Spiel.

Die vollständige Liste der exklusiven Szenarios gibt es hier.

Das Basisspiel kann noch vor der Veröffentlichung am 31. Juli vorbestellt werden. Spieler erhalten damit drei einzigartige Exklusivszenarien, darunter das aufregende „Viva Haas Vegas“, bei dem sie am ersten Tag auf dem brandneuen Las Vegas Strip Circuit spielen und versuchen, die chaotischen Rennbedingungen auszunutzen, um das erste F1-Podium für das MoneyGram Haas F1-Team zu sichern.

Vorbestellungsboni sind ebenfalls in F1 Manager 2023: Deluxe Edition enthalten, wenn sie vor dem 31. Juli gekauft wird. F1 Manager 2023 kann für PC über Steam und den Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 54,99 € vorbestellt werden.