Star Wars Outlaws: Kay Vess schwingt kein Lichtschwert

Star Wars muss nicht immer ein Lichtschwert bedeuten, denn Kay Vess wird in Star Wars Outlaws kein Lichtschwert in die Hand bekommen.

Betrachtet man die üblichen Star Wars Helden, sieht man in der Regel immer wieder ein Lichtschwert in der Hand. Selbst in alten Star Wars Spielen, wie zum Beispiel Star Wars: Dark Forces welches als Shooter anfing, hattet ihr im Verlauf des Abenteuers ein Lichtschwert. Diesen Weg möchten die Entwickler von Star Wars Outlaws nicht einschlagen, denn ein Star Wars muss ja nicht immer direkt ein Lichtschwert bedeuten.

In einem Interview mit IGN sprachen Narrative Director Navid Khavari, Creative Director Julian Gerighty und Lucasfilm Senior Creative Executive Matt Martin über ihre Gedanken dazu.

Gerighty antworte auf die Frage, ob Kay auch eines bekommen würde: „Sie braucht es wirklich nicht. Ich weiß nicht, ob sie das überhaupt will.“

Kay Vess wird offensichtlich also nicht den üblichen Jedi-Lehrgang durchlaufen müssen, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Was, wenn man sich die bereits erschienenen Star Wars Spiele einmal anschaut, eine willkommene Abwechslung ist. Betrachtet man Star Wars Outlaws für sich, fallen geneigten Star Wars Fans Ähnlichkeiten zu Star Wars 1313 auf, in dem ihr einen Kopfgeldjäger spielen solltet, jedoch wurde das Spiel eingestampft. Bereits für 1313, sowie Star Wars: Bounty Hunter, verzichteten die Studios auf das Schwingen eines Lichtschwertes.

„Was wir intern angepriesen haben, war, dass dies keine Geschichte über das Imperium oder die Rebellen ist. Dies ist keine Geschichte über die Jedi. Dies ist die Geschichte eines Schurken. Und ich denke, es war super wichtig für uns, das in Bezug auf das Gameplay, in Bezug auf den Charakter und die Motivation der Charaktere zu berücksichtigen. Also hey, ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein ‚Nein‘ ist.“

Star Wars Outlaws ist für das Jahr 2024 geplant und soll auf Xbox Series X/S, PlayStation 5 sowie PC erscheinen. Wer noch mehr Lesestoff, zu dem neuen Star Wars Abenteuer lesen möchte, sollte sich unsere Übersicht dazu anschauen.