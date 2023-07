Immortals of Aveum: Neues Video zur Comic-Con angekündigt

Autor:, in / Immortals of Aveum

Die San Diego Comic-Con mag in Sachen Film & TV in diesem Jahr mager ausfallen, Gaming-Fans kommen aber unter anderem mit neuem Material zu Immortals of Aveum auf ihre Kosten.

Wie Ascendant Studios via Twitter mitteilten, bringt das für den 21. Juli angesetzte Panel neues In-Game-Cinematic-Material mit sich. All jene, die der Veranstaltung nicht live vor Ort beiwohnen können, werden dazu aufgefordert, an diesem Tag um 18:00 Uhr unserer Zeit wieder auf dem Twitter-Profil von Immortals of Aveaum vorbeizuschauen. Dann steht der Trailer vermutlich auch dort zur Verfügung.

Der Tweet wird von einem Bild begleitet, das Jak (Darren Barnet), General Kirkan (Gina Torres) und Zendara (Lily Cowles) zeigt. Dass diese drei Charaktere im neuen Material eine Rolle spielen, kann man also annehmen.

Immortals of Aveum wird als magie-basierter First-Person Shooter beworben, der am 22. August für die Xbox Series X|S und den PC sowie für die PS5 erscheint.