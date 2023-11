Immortals of Aveum: Großes Update, Demo und mehr angekündigt

Autor:, in / Immortals of Aveum

Immortals of Aveum kündigt großes Update mit neuen Inhalten, Modi und mehr an. Dazu gibt es bald eine kostenlose Zugangsphase.

Electronic Arts und Ascendant Studios kündigen das bislang umfangreichste Update für Immortals of Aveum an, welches am 16. November erscheinen wird.

Update 1.0.6.0 heißt „Echollektor“ und beinhaltet neue Spielinhalte, Ausrüstungsgegenstände und Hintergrundgeschichten. Außerdem werden viel gewünschte neue Spielmodi wie Neues Spiel Plus und die Schwierigkeitsstufe „Großmagnus“ sowie weitere Verbesserungen an der Performance und sonstige Optimierungen eingeführt.

Darüber hinaus können neue Spieler ihre Reise im Rahmen der kostenlosen Zugangsphase von Immortals of Aveum auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC beginnen. Die Demo wird in der zweiten Novemberhälfte veröffentlicht. Dabei habt ihr die Möglichkeit bis bis zum dritten Kapitel zu spielen. Die kostenlose Probezeit kann sich jedoch noch ändern.

Den vollständigen Blogbeitrag gibt es hier nachzulesen. Das Update erscheint am 16. November für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über die EA app, Steam sowie den Epic Games Store.