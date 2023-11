Xbox Series X Dashboard: Dynamischer Call of Duty: Modern Warfare III Hintergrund verfügbar

Autor:, in / Xbox Series X Dashboard

Ein neuer dynamischer Call of Duty: Modern Warfare III-Hintergrund ist für das Xbox Series X/S Dashboard verfügbar.

Passend zum Vorabzugang zur Call of Duty: Modern Warfare III Kampagne bekommen Besitzer der Xbox Series S und der Xbox Series X ein neues dynamischer Call of Duty: Modern Warfare III Hintergrundbild serviert, welches wir euch in folgendem Video zeigen: