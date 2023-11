Shenmue III: Schöpfer könnte sich Prequel vorstellen

Im Interview mit IGN Japan ging Shenmue-Schöpfer Yu Suzuki auf mögliche Ideen für die Shenmue-Reihe ein. Demnach könnte er sich ein Prequel im Stil von Yakuza 0 vorstellen.

Shenmue ist legendär. Der erste Teil erschien 1999 für die Dreamcast Konsole und war zu diesem Zeitpunkt die teuerste Videospielproduktion aller Zeiten.

Yu Suzuki plante eine umfangreiche Geschichte, die sich über mindestens drei Spiele erstrecken sollte. Nach der Veröffentlichung des zweiten Teils 2001 mussten die Fans allerdings viel Geduld aufbringen. Ganze 18 Jahre dauerte es, bis Shenmue III auf PlayStation 4 und PC veröffentlicht wurde. Die Umsetzung wurde durch eine Kickstarter-Kampagne unterstützt, die mehr als 6 Millionen Dollar eingebracht hatte.

2022 gab Suzuki an, dass keine konkreten Pläne für ein neues Shenmue-Spiel gebe, allerdings wies er bereits darauf hin, dass er im Falle der Realisierung eines Shenmue 4 den Massenmarkt im Blick habe.

IGN fragte, ob er über einen Ansatz ähnlich Yakuza 0 nachgedacht habe, worauf er erwiederte: „Ja, das habe ich. Ich kann an dieser Stelle nicht näher darauf eingehen, aber es ist etwas, worüber ich nachgedacht habe. „Ich denke, allein die Nachbildung der Straßen von Dobuita mit moderner Optik und einer neuen Engine würde sich lohnen. Es hängt auch mit dem Thema zusammen, nicht nur die Größe zu vergrößern. Ein noch detaillierteres Dobuita als das ursprüngliche Shenmue zu machen, ist eine interessante Idee, insbesondere wenn es sich nicht um ein Remake, sondern um ein Prequel mit einer neuen Geschichte handelt.“

Dazu sei es ihm wichtig, die relevanten Teile der Vorgeschichte direkt in das Spiel einzubauen. In Shenmue III wurden die Ereignisse von Shenmue I&II in einem Film zusammengefasst, das würde Suzuki in neuen Spielen gerne anders lösen.

Er führte aus: „Es wäre großartig, wenn der Spieler allein durch das Spielen auf natürliche Weise etwas über frühere Ereignisse erfahren könnte. Anstatt beispielsweise einen separaten Film anzusehen, könnten abspielbare Rückblenden eine Möglichkeit sein, dies zu tun.“

Während es keine genaueren Informationen gab, wie die Prognosen für Shenmue 4 stehen, ist Yu Suzuki offenbar viel beschäftigt.

„Neben Shenmue gibt es noch verschiedene Ideen für andere Spiele, die ich gerne machen würde“, sagte er. „Und obwohl ich heute nicht näher darauf eingehen kann, arbeiten wir gerade an einem neuen Spiel.“

Was denkt ihr, an welchen Projekten könnte er aktuell arbeiten?