Bau-Simulator: Riesige Raumfahrt-Erweiterung angekündigt

Mit der Spaceport Expansion kündigen astragon Entertainment und weltenbauer. Software Entwicklung, die neueste Erweiterung für den beliebten Bau-Simulator an.

Der DLC bringt eine komplett neue Kampagnenkarte ins Spiel – zusammen mit neuen Auftraggebern und den bisher umfangreichsten Bauaufträgen in der Geschichte der Simulationsreihe. Die Bau-Simulator Raumhafen-Erweiterung erscheint am 21. November 2023 in den digitalen Stores für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One und wird auch für Neueinsteiger in Form des Bau-Simulator Raumhafen-Bundles erhältlich sein, das zeitgleich erscheint.

Der Teaser-Trailer zur Bau-Simulator Raumhafen-Erweiterung ist hier zu sehen:

Bau-Simulator – Spaceport Expansion

Neuester DLC bringt eine komplett neue und eigenständige Kampagnenkarte ins Spiel

Auf der neuen Karte erwarten die Spieler beim Bau einer Raketenabschussbasis und dazugehöriger Infrastruktur die bisher umfangreichsten Bauaufträge in der Geschichte der Spielereihe!

Brandneues Setting: Eine tropische Halbinsel!

Mehr als 40 Stunden zusätzliche Spielzeit!

Erscheint am 21.11.2023 für 19,99 EUR (UVP) als separater DLC in den digitalen Stores.

Wird zeitgleich alternativ auch als Teil des Bau-Simulator – Year 1 Season Pass oder zusammen mit dem Hauptspiel als Bau-Simulator – Spaceport Bundle verfügbar.

Mit der Bau-Simulator – Spaceport Expansion dürfen sich baubegeisterte Spieler auf wahrlich ambitionierte und enorm umfangreiche Bauaufträge freuen. Im neuesten DLC für die beliebte Bau-Simulation erwartet die Spieler eine komplett neue Kampagnenkarte auf der sie ihr Können beim Bau einer Raketenabschussbasis samt dazugehöriger Infrastruktur unter Beweis stellen dürfen.

Auf einer tropischen Halbinsel gilt es, den Griff nach den Sternen zu wagen! Zwei neue Auftraggeber stehen hier zur Verfügung, welche die Spieler mit den bisher umfangreichsten Bauaufträgen in der Geschichte der beliebten Simulationsreihe versorgen werden. Angefangen beim Auf- und Ausbau der Infrastruktur, dem Bau neuer Verkehrswege, eines futuristischen Forschungszentrums, einer gigantischen Werkhalle für den Zusammenbau der Rakete, einer großen Zuschauertribüne für Beobachter des geplanten Spektakels, bis hin zum Bau der Raketenabschussrampe.

Jeder Bauabschnitt bietet dabei enormen Abwechslungsreichtum, sodass auch im Multiplayer stets alle Mitarbeiter genug zu tun bekommen! Egal, ob beim Baggern, Materialtransport, dem Straßenbau, Betongießen, Kranarbeiten oder sonstigen Arbeitsschritten wird hier neben dem umfangreichen Fuhrpark auch das Talent der baubegeisterten Spieler auf die Probe gestellt.

Als Dank für die Mühen werden Spieler dann am Ende der ca. 40+ Spielstunden umfassenden Kampagne mit einem hoffentlich erfolgreichen Start der Rakete belohnt.