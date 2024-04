Bau-Simulator: Nachschub für den Maschinenpark

Das Liebherr Pack mit neuen Maschinen erscheint am 16. April 2024 für den Bau-Simulator.

Astragon Entertainment und weltenbauer. Software Entwicklung freuen sich, heute das Releasedatum für die neueste Erweiterung für den Bau-Simulator anzukündigen.

Das Bau-Simulator – Liebherr Pack wird am 16.04.2024 als DLC in den digitalen Stores erscheinen und bringt gleich sechs neue Maschinen des beliebten Herstellers Liebherr ins Spiel.

Bau-Simulator – Liebherr Pack

Neuester DLC erweitert den Maschinenpark um 6 neue Baumaschinen des weltweit bekannten Herstellers Liebherr.

Ab dem 16.04.2024 für 9,99 EUR (UVP) in den digitalen Stores erhältlich.

Alternativ auch als Teil des Bau-Simulator – Year 2 Season Pass erhältlich – zum lukrativen Bundle-Preis mit mehr als 40% Rabatt!

Mit dem Bau-Simulator – Liebherr Pack stehen baubegeisterten Spieler:innen zur Erweiterung ihres Maschinenparks ab Mitte April gleich sechs neue Baumaschinen des weltweit bekannten Herstellers Liebherr zur Auswahl.

Der DLC enthält neben leistungsstarken Erdbewegern wie der LR 636 Litronic Laderaupe, der PR 756 Litronic Planierraupe und dem R 938 Raupenbagger auch noch einen knickgelenkten TA 230 Litronic Muldenkipper, einen vielfältig einsetzbaren T 60-9s Teleskoplader und einen HTM 1204 ZA Fahrmischer, der sich bei Bedarf an jeden verfügbaren Sattelschlepper im Spiel anhängen lässt.

Das Bau-Simulator – Liebherr Pack wird am 16.04.2024 zum Preis von 9,99 EUR (UVP) als DLC für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One in den digitalen Stores erscheinen.

Alternativ ist die Spielerweiterung auch als Teil des Bau-Simulator – Year 2 Season Pass erhältlich, welcher zum lukrativen Bundle-Preis mit mehr als 40% Rabatt für 24,99 EUR (UVP) in den digitalen Stores bereitsteht.