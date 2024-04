Bau-Simulator: Das bisher umfangreichste Bauerlebnis

Unter dem Motto GET TO WORK. freuen sich astragon Entertainment und weltenbauer. Software Entwicklung, den Release des bisher umfangreichsten Bau-Simulator-Pakets in der Geschichte der beliebten Spielereihe bekanntzugeben.

Die Bau-Simulator – Gold Edition beinhaltet neben dem Hauptspiel auch alle Inhalte des Year 1 Season Pass sowie das Kramer Pack und ist ab sofort für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich.

Bau-Simulator – Gold Edition

Beinhaltet den Bau-Simulator, alle Inhalte des Year 1 Season Pass sowie das Kramer Pack

Mehr als 100 offiziell lizenzierte Fahrzeuge, Maschinen und Ausrüstung von 28 weltbekannten Marken und Herstellern

3 spielbare Karten: eine europäische Kleinstadt, eine US-amerikanische Kleinstadt und eine südamerikanische, tropische Halbinsel

Mehr als 200 Jobs und über 150 Stunden Spielzeit!

Kooperativer Multiplayer für bis zu 4 Spieler:innen

Ab sofort für 44,99 EUR (UVP) für PC sowie für 49,99 EUR (UVP) für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.

Mit der Bau-Simulator – Gold Edition dürfen sich baubegeisterte Spieler:innen ab sofort mit einer riesigen Auswahl an Baumaschinen ans Werk begeben, um sich vom kleinen Bauarbeiter zum großen Baumagnaten hochzuarbeiten.

Die Bau-Simulator – Gold Edition umfasst neben dem Hauptspiel auch folgende DLC-Inhalte:

Spaceport Expansion : Eröffnet den Zugang zu einer südamerikanischen Karte und der Kampagne zum Bau einer Raketenabschussbasis samt dazugehöriger Infrastruktur und einem futuristischen Forschungszentrum.

: Eröffnet den Zugang zu einer südamerikanischen Karte und der Kampagne zum Bau einer Raketenabschussbasis samt dazugehöriger Infrastruktur und einem futuristischen Forschungszentrum. Airfield Expansion : Eröffnet den Zugang zu je einer neuen Kampagne auf der US- und der EU-Karte des Spiels – dem Bau eines Flugplatzes.

: Eröffnet den Zugang zu je einer neuen Kampagne auf der US- und der EU-Karte des Spiels – dem Bau eines Flugplatzes. JCB Pack : Bringt 6 Baumaschinen des britischen Herstellers ins Spiel.

: Bringt 6 Baumaschinen des britischen Herstellers ins Spiel. SANY Pack : Bietet den Zugang zu 15 Maschinen des chinesischen Herstellers.

: Bietet den Zugang zu 15 Maschinen des chinesischen Herstellers. Kramer Pack : Bietet den Zugang zu 3 Maschinen des deutschen Herstellers.

: Bietet den Zugang zu 3 Maschinen des deutschen Herstellers. Cosmetic Pack #1 : Eröffnet den Zugang zu je zwei zusätzlichen Schutzbrillen, Helmen und Ohrenschützern für die Spielercharaktere.

: Eröffnet den Zugang zu je zwei zusätzlichen Schutzbrillen, Helmen und Ohrenschützern für die Spielercharaktere. Cosmetic Pack #2 : Fügt im Charaktereditor sechs zusätzliche Designs für die Helme der Spielercharaktere hinzu.

: Fügt im Charaktereditor sechs zusätzliche Designs für die Helme der Spielercharaktere hinzu. Year 1 Season Pass Helmet: Exklusiver Helm für Besitzer des Year 1 Season Pass.

Die Gold Edition umfasst neben dem Hauptspiel und allen Inhalten des umfangreichen Year 1 Season Pass auch noch das Kramer Pack und bietet somit auf drei großen Karten Zugriff auf mehr als 100 offiziell lizenzierte Fahrzeuge, Maschinen und Ausrüstung von 28 weltbekannten Marken und Herstellern.

Wer noch mehr möchte, sollte zusätzlich einen Blick auf den kürzlich veröffentlichten Bau-Simulator – Year 2 Season Pass werfen. Mit dem Year 2 Season Pass lässt sich das Spiel zum lukrativen Bundle-Preis von 24,99 EUR (UVP) um einen exklusiven Year 2 Season Pass Pickup Truck, das in Kürze erscheinende Liebherr Pack mit sechs zusätzlichen Maschinen des weltweit bekannten Baumaschinenherstellers, sowie die im weiteren Verlauf der Year 2 Season erscheinenden weiteren 2 Fahrzeugpakete, eine riesige Baustellenkampagne für die europäische Karte und ein weiteres Cosmetic Pack erweitern.