Bau-Simulator: Flugplatz wird Ende Juni gebaut

Die Flugplatz-Erweiterung für den Bau-Simulator wird am 27. Juni 2023 für alle Plattformen erscheinen.

astragon Entertainment und Weltenbauer Software Development geben den Veröffentlichungstermin für die umfangreiche Flugplatz-Erweiterung für den Bau-Simulator auf PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One bekannt.

Der DLC wird am 27. Juni 2023 in den digitalen Stores veröffentlicht und erweitert das erfolgreiche Simulationsspiel um eine umfangreiche Flugplatzbaukampagne, die auf beiden Karten des Spiels spielbar sein wird!

Bau-Simulator – Flugplatz-Erweiterung:

Der neue DLC fügt sowohl der EU- als auch der US-Karte des Spiels eine neue und umfangreiche Kampagne hinzu: den Bau eines Flugplatzes!

Jede der beiden Baukampagnen enthält 5 neue Hauptaufgaben und einige Unteraufgaben

Inklusive dem Bau von Landebahnen, Kontrolltürmen und Terminals

Die Erweiterung fügt dem Spiel mehr als 30 Stunden zusätzliche Spielzeit hinzu!

Erscheint am 27. Juni 2023 als separater DLC in den digitalen Stores

Alternativ auch als Teil des Bau-Simulator – Year 1 Season Pass erhältlich

Mit der Bau-Simulator – Flugplatz-Erweiterung können sich Fans von schweren Baumaschinen auf die bisher umfangreichste Erweiterung für den beliebten Bau-Simulator freuen.

Der DLC eröffnet den Zugang zu einer neuen Baukampagne auf jeder der beiden Karten des Spiels, so dass die Spieler die spannende Möglichkeit erhalten, einen neuen Flugplatz für die jeweilige Region zu bauen.

In diesen umfangreichen Kampagnen geht es nicht nur darum, die Start- und Landebahnen vorzubereiten, zu ebnen und zu asphaltieren – natürlich müssen auch die Kontrolltürme, Terminals und Hangars gebaut werden!

Die Spieler sollten sich nicht nur auf den Einsatz eines riesigen Fuhrparks einstellen, sondern auch auf insgesamt mehr als 30 Stunden zusätzliche Spielzeit! Und wenn die beiden Flughäfen fertiggestellt sind, können sie natürlich auch die Flugzeuge auf den neuen Plätzen starten und landen sehen!

Die Bau-Simulator-Flugplatz-Erweiterung wird am 27. Juni 2023 zum Preis von 9,99 Euro als DLC für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One in den digitalen Stores erscheinen.