Bau-Simulator: SANY Pack mit 15 neuen Baumaschinen angekündigt

Die nächste Fahrzeugerweiterung für den Bau-Simulator wurde für PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S und Xbox One angekündigt.

Astragon Entertainment und weltenbauer. Software Entwicklung kündigen die nächste Fahrzeugerweiterung für den beliebten Bau-Simulator auf PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One an. Mit dem Bau-Simulator – SANY Pack dürfen sich baubegeisterte Spieler auf gleich 15 brandneue Baumaschinen des weltweit bekannten chinesischen Herstellers freuen!

Bau-Simulator – SANY Pack

Neuester DLC bringt 15 neue Baumaschinen des chinesischen Herstellers SANY ins Spiel

Erscheint am 14.09.2023 zum Preis von 14,99 EUR (UVP) als separater DLC in den digitalen Stores.

Alternativ auch als Teil des Bau-Simulator – Year 1 Season Pass erhältlich.

Ausgewählte Maschinen des Pakets im Rahmen der gamescom 2023 in Köln als Preview live vor Ort anspielbar.

Dank der Partnerschaft mit dem chinesischen Herstellers SANY dürfen sich Fans schwerer Baumaschinen ab Mitte September auf ein umfangreiches Fahrzeugpaket freuen.

Mit dem Bau-Simulator – SANY Pack finden gleich 15 neue, offiziell lizensierte und liebevoll nachgebildete Fahrzeuge und Baumaschinen der weltweit bekannten Marke ihren Weg ins Spiel – von verschiedenen Baggern, über diverse Straßenbau-Maschinen, Mobilkranen, einem Radlader, einem Muldenkipper bis hin zu einem neuen Turmdrehkran ist alles dabei, was das Herz der Baubranche begehrt!

Das Bau-Simulator – SANY Pack wird am 14. September zum Preis von 14,99 EUR (UVP) als DLC für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One in den digitalen Stores erscheinen.

Alternativ ist die Spielerweiterung auch als Teil des Bau-Simulator – Year 1 Season Pass erhältlich, welcher zum Preis von 32,99 EUR (UVP) in den digitalen Stores bereitsteht. Der Season Pass beinhaltet neben dem SANY Pack und der kürzlich erschienenen Airfield Expansion auch noch einen exklusiven Year 1 Season Pass Helm und Sticker, das JCB Pack mit 6 Baumaschinen des beliebten britischen Herstellers, das Cosmetic Pack #1 mit zusätzlicher Ausstattung für die Charaktere der Spieler, sowie die für Ende des Jahres geplante Kampagnen-Karte (auf der Spieler auf einer riesigen Großbaustelle zur Tat schreiten dürfen) und das Cosmetic Pack #2.

Baumaschinenbegeisterte Spieler sollten sich zudem die diesjährige gamescom 2023 in Köln vormerken. Vom 23. bis 27.08.2023 erhalten Simulationsfreunde am astragon Entertainment-Stand in Halle 6.1 / B-060 die einzigartige Gelegenheit, eine erste Auswahl der neuen Maschinen bereits weit vor dem offiziellen Release des DLCs live vor Ort auszuprobieren!