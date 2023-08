Starward Rogue: Twin-Stick-Shooter erscheint für Konsolen

Starward Rogue bietet den Spielern ein fesselndes Bullet-Hell-Twin-Stick-Shooter-Erlebnis, bei dem sie sich ihren Weg durch den Megalith bahnen, ein Rogue-Lite-Labyrinth, das in die Seite eines Sterns eingebettet ist.

Im Spiel schlüpfen die Spieler in die Rolle eines „Kopfes in einem Mech“, der aus dem Hals einer Space Hydra (aus einem anderen Titel von Arcen Games, The Last Federation) gewonnen wurde.

Ausgestattet mit einer Vielzahl von Waffen, Perks und Upgrades müssen die Spieler durch sich entwickelnde Katakomben navigieren, die sich mit jedem Erfolg erweitern, und in über 500 Räumen gegen normale Feinde, Mini-Bosse und epische Bosse antreten. Das Spiel wurde auf dem PC von Kritikern und Fans gut aufgenommen und mit Spielen wie Binding of Isaac verglichen. Jetzt kommt der Titel für Xbox, Switch und PlayStation auf den Markt.

Als Teil der Partnerschaft verpflichtet sich Klabater SA, neue Lokalisierungsoptionen zu erforschen und mögliche Fehler zu beheben, um ein reibungsloses und angenehmes Erlebnis für Konsolenspieler zu gewährleisten.

Die Konsolenversionen von Starward Rogue werden bald entwickelt und sollen für Xbox, PlayStation und Nintendo Switch veröffentlicht werden. Fans des Spiels können sich darauf freuen, auf ihren bevorzugten Plattformen in das faszinierende Sci-Fi-Universum einzutauchen.