Starward Rogue: Das Sci-Fi Bullet-Hell-Abenteuer beginnt

Autor:, in / Starward Rogue

Klabater SA kündigt in Zusammenarbeit mit Arcen Games LLC, die offizielle Veröffentlichung von Starward Rogue für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch an.

Das erstklassige Sci-Fi Bullet-Hell-Abenteuer ist nun auch für Konsolen erhältlich und bietet ein intensives Rogue-Lite-Erlebnis.

Hier könnt ihr euch den Starward Rogue Launch-Trailer anschauen:

Starward Rogue, das von Arcen Games für den PC entwickelt wurde, stürzt die Spieler in einen spannenden Ritt durch den Megalith – ein schurkenhaftes Labyrinth an der Seite eines Himmelssterns.

Steuert einen einzigartigen „Kopf in einem Mech“, der vom Hals einer Space Hydra abgetrennt wurde und mit verschiedenen Waffen und Upgrades ausgestattet ist.

Das Spiel ist für sein anspruchsvolles Gameplay bekannt und wird neben Klassikern wie Binding of Isaac gefeiert. Schmiedet euer Schicksal zwischen den Sternen mit Starward Rogue’s dynamischer Tiefe und herzzerreißender Action.