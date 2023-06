Creature Lab: Launch-Trailer zum PC-Release

Autor:, in / Creature Lab

Creature Lab, ein erwarteter Simulator für verrückte Wissenschaftler vom polnischen Entwickler und Publisher Image Power, erscheint heute für PC via Steam.

In Creature Lab werden die Spieler die Gelegenheit haben, in die Rolle des modernen Dr. Frankenstein zu schlüpfen und eine Armee von Mutanten gegen eine Stadt voller Menschen aufzustellen, die ihre wissenschaftlichen Errungenschaften verachten und verspotten.

Auf Steam wird das Spiel auch in mehreren attraktiven Paketen erhältlich sein, die die anderen Spiele des Entwicklers sowie die Produktionen von Madmind Studio und Polylash enthalten.

Marcin Zalenski, CEO von Image Power, sagte: „Creature Lab ist ein sehr wichtiger Schritt in unserem Wachstum als Entwicklungsstudio. Es basiert auf einer einzigartigen, bereits gut aufgenommenen Idee und hält unserer Meinung nach das Versprechen, eine Erfahrung als echter verrückter Wissenschaftler im Retro-Horror-Stil zu bieten. Creature Lab zeigt genau die Richtung, die wir als Entwickler einschlagen wollen. Wir wollen originelle Ideen anbieten, die beliebte Spielformeln auf eine noch nie dagewesene Art und Weise verändern.“

Nach seinem PC-Debüt wird man dank einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne auf die Konsolen PlayStation, Xbox und Nintendo Switch portieren.