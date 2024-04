Flint: Treasure of Oblivion: Goldenes Zeitalter der Piraterie

Publisher Microids und das Studio Savage Level stellen Flint: Treasure of Oblivion vor, das im 4. Quartal 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen soll, und enthüllen einen ersten Trailer, der einen Einblick in das Abenteuer gibt, das die Spieler erwartet.

Flint: Treasure of Oblivion ist das erste Spiel von Savage Level, einem 2021 gegründeten Team von Branchenveteranen, das ein Spielerlebnis verspricht, das eine reichhaltige Geschichte mit tiefgründigem, zugänglichem Gameplay verbindet.

Bereiten euch darauf vor, an der Seite von Kapitän Flint, seinem Stellvertreter Billy Bones und seiner Crew aus alten Seefahrern auf die Suche nach einem legendären Schatz zu gehen, der Freiheit und Reichtum verspricht.

Mit seiner originellen Geschichte, die traditionelle Comics als Erzählmedium nutzt, lädt Flint: Treasure of Oblivion die Spieler ein, in ein historisch korrektes, mit Fantasie gewürztes Piratenabenteuer einzutauchen.

„Flint: Treasure of Oblivion ist für uns eine Gelegenheit, ein Spiel in einem Universum zu entwickeln, das uns schon immer am Herzen lag. Dieses Spiel gibt uns die Möglichkeit, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, was Piraterie wirklich ist, die oft in einer karikierten und falschen Weise dargestellt wird. Flint: Treasure of Oblivion ist der Höhepunkt eines Umdenkungsprozesses, der darauf abzielt, die Klischees der Erzählung in Videospielen zu übertreffen.“

„Mit diesem Titel schlagen wir eine originelle Art und Weise vor, Geschichten durch das Medium Comic zu erzählen und nutzen die Gelegenheit, um die franko-belgischen Comics hervorzuheben, die uns seit unserer Kindheit zum Träumen bringen“. Erklären Aurélien und Maxime Josse, die Gründer von Savage Level.