Synduality: Echo of Ada: Spielszenen aus dem Closed-Beta-Test

In drei neuen Videos zeigen wir euch Gameplay aus dem Closed-Beta-Test zu Synduality: Echo of Ada auf der Xbox Series X.

Am vergangenen Wochenende lief der Closed-Beta-Test (CBT) zum PvPvE-Extraction-Shooter Synduality: Echo of Ada. In Synduality: Echo of Ada steuert ihr einen CRADLECOFFIN, einen bewaffneten Roboter, der von einer KI begleitet wird.

Eure Aufgabe ist es, verschiedene Fraktions-Missionen an der Oberfläche zu absolvieren und dabei wertvolle Ressourcen zu sammeln.

Während ihr die gefährliche Welt nach den seltenen “AO-Kristalle“ durchsucht, werdet ihr allerdings nicht nur auf Monster treffen, die sich euch in den Weg stellen werden, sondern auch auf andere Spieler, die dasselbe Ziel verfolgen, wie ihr.

Sobald ihr eure Ressourcen gefunden habt oder euer Inventar voll ist, müsst ihr euch zu einem Extraction-Point begeben und über einen Aufzug die gefährliche Welt verlassen. Erst, wenn ihr mit eurer Beute erfolgreich entkommen seid, gehören die gefundenen Materialien euch, die ihr dann für den Ausbau eurer Basis und eures CRADLECOFFIN verwendet könnt.

Wir von XboxDynasty hatten die Möglichkeit an dem Closed-Beta-Test teilzunehmen und haben für euch drei neue Gameplay-Videos mitgebracht.

Synduality: Echo of Ada | So wird gespielt

Synduality: Echo of Ada | Eine erfolgreiche Flucht

Synduality: Echo of Ada | Wir treffen auf einen Boss

