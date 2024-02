Synduality: Echo of Ada: Das sind die Anpassungsoptionen im Spiel

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Ein neuer Trailer zu Synduality: Echo of Ada zeigt die Anpassungsoptionen im Spiel.

Bandai Namco Europe veröffentlicht heute einen neuen Trailer zum Sci-Fi-Third-Person-Shooter Synduality: Echo of Ada.

In der Welt von Amasia verkörpern die Spielenden „Drifter“ und versuchen eine seltene Ressource, die AO-Kristalle, zu plündern. Synduality: Echo of Ada ermöglicht es, mit anderen Spielenden, die ebenfalls in die Rolle von Driftern schlüpfen, zu interagieren, indem sie sich Missionen anschließen, den Fortschritt von anderen Driftern behindern und um deren kostbare Ressourcen kämpfen.

Die Drifter werden von einer künstlichen Intelligenz namens Magus begleitet und nutzen einen CRADLECOFFIN, ein bewaffnetes Fahrzeug, das dazu dient, sich gegen die Bedrohungen von Amasia zu verteidigen.

Im neuen Trailer wird die Vielzahl der Anpassungsmöglichkeiten und Fähigkeiten des Magus gezeigt. Die Spielenden können mit vielen Optionen das Gesicht und Outfit ihres Magus anpassen und auch der CRADLECOFFIN wird anpassbar sein.

Mit verschiedenen Archetypen und Waffen können Spielende die für ihren Spielstil perfekte Kombination aus Magus und CRADLECOFFIN schaffen.

Synduality: Echo of Ada wird für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.