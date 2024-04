Synduality: Echo of Ada: Release im Jahr 2024 doch nicht bestätigt

Wer sich am Wochenende ebenfalls in die geschlossene Beta von Synduality: Echo of Ada gestürzt hat, der wird am Ende bemerkt haben, dass in der Nachricht der Entwickler von einer Veröffentlichung „später in diesem Jahr“ die Rede ist.

Doch Bandai Namco Entertainment stellte nun klar, dass es für Synduality: Echo of Ada keinen Release-Termin und auch kein Release-Zeitfenster gibt. Ebenfalls wurde das Spiel nicht für das Jahr 2024 bestätigt.

Hier gibt es Spielszenen aus dem Closed-Beta-Test von Synduality: Echo of Ada.