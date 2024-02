Fortnite: Power Rangers Crossover Gerücht

Autor:, in / Fortnite

In einem weiteren Crossover könnten die Power Rangers schon bald nach Fortnite kommen.

Weitere Helden aus eurer Kindheit könnten nach Fortnite kommen und die Insel im Battle Royale besuchen.

Den neusten Gerüchten zufolge ist ein Auftritt der Mighty Morphin‘ Power Rangers möglich. Das hat zumindest Shpeshal_Nick von XboxEra gehört, wie er im neusten Podcast erzählt.

Shpeshal_Nick sagte: „Ich habe gehört, dass die Mighty Morphin‘ Power Rangers in Fortnite auftauchen könnten – und das vielleicht schon bald.“

Bevor die Power Rangers möglicherweise demnächst die Insel besuchen, werden in dieser Woche die Teenage Mutant Ninja Turtles in einem Event aus der Kanalisation in Erscheinung treten. Erste Aufträge dazu sind bereits jetzt schon im Battle Royale spielbar.