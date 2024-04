Fortnite: Star Wars-Kollaboration im Mai

Dank „May the fourth“ wird die Macht im nächsten Monat wieder besonders stark sein. Angelehnt an den ikonischen Satz „May the force be with you“ aus Star Wars, dürfte es wieder so einige Kollaborationen geben.

Auch Fortnite ist wieder dabei. Und das gleich mehrfach, wenn man so will.

Für den 3. Mai 2024, also einen Tag vor dem offiziellen „Star Wars-Tag“, kündigt Epic Games eine Kollaboration bzw. ein Event zu Star Wars in Fortnite an.

Laut dem ersten Teaser umfasst es im Spiel die Bereiche LEGO Fortnite, Festival und Battle Royale.

We have a good feeling about this…Star Wars is returning to #Fortnite. pic.twitter.com/6MCkDkolNb — Star Wars (@starwars) April 15, 2024