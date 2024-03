Fortnite: Karosserie Chaos-Update bringt Fahrzeugbau

Autor:, in / Fortnite

Fahrzeugbau in LEGO Fortnite ist mit dem neuen „Karosserie Chaos“-Update erhältlich.

Es ist an der Zeit … am Rad zu drehen. Das Bauen von Fahrzeugen steht in V.29.10 (auch „Karosserie-Chaos-Update“ genannt) im Scheinwerferlicht.

Spieler erwarten heute im Laufe des Tages neue Möglichkeiten, die Spielwelt zu bereisen, damit sie zu ihren bisher längsten Abenteuern aufbrechen können.

Das Update beinhaltet:

Drei kostenlose Fahrzeug-Builds: Quad, Geländewagen & Lastwagen

Die Möglichkeit, mit den neuen Fahrzeugteilen im Spielsachen-Bereich individuelle Fahrzeuge zu bauen

Neue Spielsachen zum Erstellen von Fahrzeugen, einschließlich Räder, Sitze und Energieknoten

Weitere LEGO Stile und eine Reihe von Fehlerkorrekturen