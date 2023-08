Immortals of Aveum: Magie-Shooter ab sofort erhältlich

Autor:, in / Immortals of Aveum

Electronic Arts und Ascendant Studios haben heute Immortals of Aveum veröffentlicht, einen magischen Einzelspieler-Ego-Shooter, der auf der bahnbrechenden Unreal Engine 5.1-Technologie basiert und in einem originellen Fantasy-Universum spielt.

Immortals of Aveum wird von einem neuen, unabhängigen AAA-Studio entwickelt, das sich aus preisgekrönten Branchenveteranen zusammensetzt, und unter dem Label EA Originals veröffentlicht. Es versetzt die Spieler in ein lebendiges und kinoreifes Fantasy-Universum, das moderne Charaktere und eine handlungsorientierte Kampagne mit intensiver, auf Magie basierender Action, Welterkundung und Rätsellösungen kombiniert.

Beschwört eure Macht, stoppt den Everwar und rettet die Reiche ab sofort auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via EA App, Steam und Epic Games Store weltweit.

Immortals of Aveum erzählt die Geschichte von Jak (Darren Barnet), der entdeckt, dass er ein magisch begabter „Unvorhergesehener“ ist und sich widerwillig inmitten des wütenden Everwar wiederfindet. Er wird von der mächtigen Generalin Kirkan (Gina Torres) und einem Elite-Orden von Kampfmagiern, den Unsterblichen, rekrutiert und muss alle drei Farben der Magie beherrschen – blau, grün und rot.

Mit mächtigen Magiern und Legionen von Soldaten auf beiden Seiten des Everwar müssen Jak und die Unsterblichen die Geheimnisse von Aveums bewegter Vergangenheit aufdecken, wenn es noch Hoffnung gibt, den Everwar zu wenden und Sandrakk, den mächtigen Kriegsherrn von Rasharn, und seinen mysteriösen Leutnant, einfach bekannt als Die Hand, zu besiegen.

Bret Robbins, CEO und Game Director bei Ascendant Studios, sagte: „Ich habe Ascendant Studios mit dem Ziel gegründet, einen magischen Ego-Shooter zu entwickeln, in dem man sich wie ein mächtiger Kampfmagier fühlt. Wir haben ein Weltklasse-Team aufgebaut, die Unreal Engine 5 erlernt und ein erstaunliches Kampfsystem und eine Geschichte von Grund auf entwickelt – und das alles durch die Widrigkeiten von Covid. Es war die beste Erfahrung meines Berufslebens. Mit der Hilfe unserer Partner bei EA Originals konnten wir unsere Träume verwirklichen und diese wilde Idee in die Realität umsetzen. Wir hoffen, dass es euch gefällt!“

Immortals of Aveum stürzt die Spieler in ein intensives und actiongeladenes Gameplay, das die Fähigkeiten der Spieler in schnellen, flüssigen Kämpfen auf die Probe stellt, die leicht zu erlernen und befriedigend zu meistern sind. Legionen von Rasharnian-Kräften stellen sich den Spielern in den Weg, während sie lernen, über 25 verschiedene einzigartige Zaubersprüche, durchdachte Kombos und gut getimte Konter zu entfesseln.

Mit einem tiefgreifenden Fortschrittssystem mit über 80 einzigartigen Talenten gibt es unzählige Möglichkeiten, Charaktere zu entwickeln und noch mehr Möglichkeiten, Feinde zu vernichten. Die Spieler werden dafür belohnt, dass sie mit verschiedenen Spielstilen experimentieren, und es erwartet sie ein rasantes Erlebnis, bei dem die Magie sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung im Mittelpunkt steht.

Neben den Kämpfen bietet die Welt von Aveum ein einzigartiges Fantasy-Universum mit reichhaltigen Geschichten, Rätseln und einzigartigen Orten. Von den üppigen Wäldern von Lucium über die schneebedeckten Gipfel von Kalthus bis hin zu den Lavahöhlen von Calderas – erforscht mehr als ein Dutzend verschiedener Biome voller lebendiger Gegner, Nebeninhalte, Bosskämpfe und mehr.

Erlebt eine spannende Geschichte mit überlebensgroßen Charakteren, die von Gina Torres als General Kirkan (Firefly, Suits), Darren Barnett als Jak (Never Have I Ever, Gran Turismo), Antonio Aakeel (Slow Horses, I Came By) als Devyn und Lily Cowles (Roswell, New Mexico, Call of Duty: Black Ops Cold War) als Zendara gesprochen werden.

Jeff Gamon, General Manager von EA Partners, sagte: „Ascendant Studios haben mit Immortals of Aveum die FPS-Konventionen über den Haufen geworfen. Seit dem Start von EA Originals im Jahr 2016 haben wir uns für Studios eingesetzt, die neue Wege des Spielens beschreiten, die sich nicht scheuen, neue Wege zu beschreiten, und die es sich zur Aufgabe gemacht haben, hochwertige und spannende Titel für die Spieler zu entwickeln. Wir alle bei EA freuen uns darauf, zu sehen, wie die Spieler ihre vertrauten Waffen beiseite legen, ein Siegel in die Hand nehmen und in diesem erfrischend neuen, herausfordernden und actiongeladenen Blockbuster des talentierten Teams von Ascendant die Kampfmagie einsetzen!“

Immortals of Aveum ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via EA App, Steam und Epic Games Store erhältlich. Spieler, die die Deluxe Edition erwerben, erhalten ein einzigartiges Siegel, drei Ringe, zwei Armschienen und drei Totems – alles wertvolle Ausrüstungsgegenstände im Kampf um die Rettung von Aveum.