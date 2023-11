Immortals of Aveum: Echollektor-Update und kostenlose Trial erhältlich

Autor:, in / Immortals of Aveum

Für Immortals of Aveum: Echollektor-Update und kostenlose Trial ab sofort erhältlich

Electronic Arts und Ascendant Studios geben bekannt, dass das bislang umfangreichste Update für Immortals of Aveum – das Echollektor-Update (1.0.6.0) – ab sofort live ist. Außerdem gibt es eine kostenlose Zugangsphase für PlayStation 5 und Xbox Series X|S sowie eine Demo für PC via Steam. Ferner ist der Spieltitel für begrenzte Zeit auf allen Plattformen um 50 % reduziert erhältlich.

Das Update beinhaltet den neuen Endgame-Inhalt „Der Echollektor“, eine Vielzahl an Optimierungen an der Performance, Quality-of-Life-Verbesserungen und neue Gameplay-Inhalte, darunter der häufig gewünschte Modus „Neues Spiel+“ sowie die herausfordernde Schwierigkeitsstufe „Großmagnus“.

Bestehende Spieler erwartet ein neuer Fortschrittspfad mit vier Endgame-Splittertoren, die es zu meistern gilt, sowie ein neuer Bosskampf. Zudem bietet das Update dank laufender Optimierungen auf allen Plattformen eine flüssigere Performance und bringt eine Reihe von Ingame-Inhalten in das Spiel.

Das bislang umfangreichste Update im Überblick:

Endgame-Inhalte: Im Gameplay-Inhalt „Der Echollektor" setzen Spieler das Abenteuer von Jak fort, in dem sie Aveum von den verdorbenen Splittertoren befreien und das namensgebende magische Konstrukt daran hindern müssen, dem Pfad die Energie zu rauben. Vier neue Endspiel-Splittertore. Die ersten drei Tore eröffnen den Weg durch das letzte Splittertor, das Spieler zum Bosskampf gegen den Echollektor führt. Neue Ausrüstungsbelohnungen , darunter eine Legendäre grüne Sigille. Neue Hintergrundgeschichte zu dem Echollektor, einem uralten arysteanischen Wesen.

Im Gameplay-Inhalt „Der Echollektor” setzen Spieler das Abenteuer von Jak fort, in dem sie Aveum von den verdorbenen Splittertoren befreien und das namensgebende magische Konstrukt daran hindern müssen, dem Pfad die Energie zu rauben. Neues Spiel+: Eine Option für Spieler, die einen neuen Spieldurchgang starten und dabei ihre Fortschritte behalten und erweitern wollen: In „Neues Spiel+“ kann epische und legendäre Ausrüstung in der Schmiede noch weiter verbessert werden. Gegner besitzen neu ausbalancierte Gesundheits- und Schadenswerte sowie Fähigkeiten. Jak kann die meisten Zauber und Fähigkeiten, die er im ersten Durchgang erworben hat, weiter benutzen. „Neues Spiel+“ passt zudem die im Spieldurchlauf erworbene Erfahrung sowie Währung an.

Eine Option für Spieler, die einen neuen Spieldurchgang starten und dabei ihre Fortschritte behalten und erweitern wollen: Schwierigkeitsgrad „Großmagnus“: Ein zusätzlicher Schwierigkeitsgrad, der Spieler in der bisher herausforderndsten Version von Immortals of Aveum vor neue Kämpfe stellt.

Die vollständige Übersicht aller Updates, Fehlerbehebungen und Quality-of-Life-Verbesserungen gibt es im vollständigen Blogbeitrag nachzulesen. Die kostenlose Demo zu Immortals of Aveum ist in den jeweiligen digitalen Stores der PlayStation 5 und Xbox Series X|S sowie auf PC via Steam erhältlich.

Den offiziellen Trailer zu Update 1.0.6.0 gibt es hier zu sehen: