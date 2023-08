Replaced: Darum wurde das Spiel verschoben

Eine mögliche Verschiebung des Sci-Fi-Action-Plattformers Replaced war jüngst durch eine Übersicht des Publishers Thunderful Games absehbar. Jetzt meldet sich der Entwickler zu Wort und bestätigt die Vermutung.

Wie Sat Cat Studio in einem Statement erklärt, sei die Entwicklung von Videospielen eine harte Arbeit. Nach der Ankündigung des Spiels 2021 und einem Trailer 2022 waren die Erwartungen der Community an das Spiel unglaublich hoch. Dem Entwickler war klar, dass man dem gerecht werden müsse, um kein unterdurchschnittliches Spiel abzuliefern. Es muss etwas Besonders sein, auch deshalb, weil es das erste Spiel des Entwicklers ist.

Derzeit gehe die Entwicklung in einem stetigen Tempo voran, der Großteil der Systeme sei funktionstüchtig und man befinde sich in einer sehr intensiven Produktionsphase. Wegen der hohen Qualitätsansprüche stelle diese Phase aber auch einen Flaschenhals dar. Der Entwickler verdeutlicht dies am Beispiel des Hauptcharakters, der aus 500 sorgfältig handgemalten Animationen besteht. Dieses hohe Niveau soll das gesamte Spiel haben, was aber Mühe und Zeit kostet.

Das sind die Gründe, warum Replaced erst 2024 erscheinen wird. Zum Release wird das Spiel auch über den Xbox Game Pass spielbar sein.

Neben der Verschiebung gewährt der Entwickler den Spielern im neusten Blogeintrag einen Eindruck von der akribischen Arbeit, die man für die detaillierten Objekte im Spiel leistet. Einige Grafiken und Details zu den Arbeitsabläufen findet ihr im Artikel.