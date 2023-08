El Paso: Elsewhere: Lord der Vampire im Trailer vorgestellt

Macht Bekanntschaft mit dem Lord der Vampire im neusten Trailer zu El Paso: Elsewhere.

Zum kommenden Neo-Noir Third-Person-Shooter El Paso: Elsewhere wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der den Spielern die Möglichkeit gibt, mit dem Protagonisten James Savage in die Tiefe zu gehen und sich seiner Ex-Freundin und der globalen Bedrohung Draculae, dem Herrscher der Vampire, zu stellen.

Der neue Trailer zeigt, dass es sich nicht um eine Heldengeschichte handelt und dass es für James Savage kein Happy End geben wird. Als er die schreckliche Situation, die ihn in seine Heimatstadt zurückgebracht hat, noch einmal durchlebt und auf Kollisionskurs mit seiner früheren Liebe ist, wird Savage mit dem, was auf ihn zukommt, konfrontiert.

Es war immer klar, dass dies eine Reise ohne Wiederkehr sein würde, unabhängig von den getöteten Monstern oder den eingenommenen Pillen. Es liegt an euch, ob Savage’s Flamme hell brennt oder still und leise erlischt.

In der verwinkelten Leere unter einem unscheinbaren Motel begibt sich Savage auf einen realitätsverändernden Weg, um Draculae aufzuhalten. Bewaffnet mit Schrotflinten, Pistolen, Uzis, Pflöcken und vielem mehr bleibt den Spielern nur die Möglichkeit, weiter zu töten, um die Welt zu retten und Savages schmerzhafteste Erinnerungen zu verdrängen.

Stürzt euch auf über 40 Etagen in herzzerreißende Action und kämpft gegen klassische Horror-Ikonen, von Mumien und Werwölfen bis hin zu biblisch korrekten Engeln. Schmeißt Pillen ein, um den Schmerz zu vertreiben, weicht geschickt aus, während ihr eure Waffen mit der Bullet-Time-Mechanik entladet, und hört nicht auf zu rennen.

Features

Knallharte Bullet-Time-Mechanik, die Savage zwischen Feinden hindurchschlüpfen lässt, während er sie mit Löchern füllt.

Eine bedeutsame Waffensammlung: Zerfetzt Draculae’s Armee mit einer Schrotflinte, einer Uzi, einem Jagdgewehr, Pistolen und mehr.

Kämpft euch durch eine Vielzahl von schrecklichen Kreaturen, von Werwölfen und Vampiren bis hin zu verdammten Bräuten und biblisch korrekten Engeln

Umgebungen voller interaktiver Objekte – schießt sie ab, um einen besseren Aussichtspunkt zu erhalten, oder zerbrecht einen Holztisch in zwei Hälften, um euren Vorrat aufzustocken.

Ein originaler Hip-Hop-Horror-Soundtrack, der in Zusammenarbeit von Xalavier Nelson Jr. und RJ Lake entstanden ist.

Eine komplett vertonte Neo-Noir-Geschichte mit Xalavier Nelson Jr. und der Content-Schöpferin Negaoryx (Emme Montgomery) in den Hauptrollen.

Eine Kampagne mit mehr als 40 Leveln, die in den sich ständig verändernden Eingeweiden eines Motels in El Paso, Texas, spielt, mit Biomen, die von mittelalterlichen Burgen bis zu blutbespritzten Fleischkammern reichen.

El Paso: Elsewhere erscheint am 26. September 2023 für Xbox One, Xbox Series X|S und PC über Steam.