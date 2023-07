El Paso: Elsewhere: Musikalische Vorbereitung auf die Veröffentlichung

Wer auf Holzpflöcke und Knarren steht, Mutanten und allerlei Monster aber nicht ausstehen kann, darf sich auf El Paso: Elsewhere freuen. Im Third-Person-Shooter dürft ihr euch ganz im Stil der 90er-Games durch verseuchte und befallene Gebiete ballern, um dem Bösen ordentlich in den Hintern zu treten. Bis September müsst ihr euch aber noch gedulden, so lange halten euch die Entwickler mit schicken Trailern auf dem Laufenden.

Irgendwo in Texas liegt der Ort El Paso, in dem ihr in einem dreistöckigen Motel unterkommt. Jedoch erhält dieser Schuppen über Nacht 46 weitere Stockwerke, in die Erde statt in die Höhe. Schnappt euch euer Weihwasser, die Flinte und eine Menge Wut. Der Vampirfürst Draculae erbittet um eine Audienz mit eurem Gewehrlauf.

Einen animierten Kurzfilm mit knackiger Musik dazu veröffentlichte das Team vor kurzem erst. Diesen könnt ihr euch natürlich hier ansehen. Ebenfalls findet ihr bei uns einen Trailer, mit ersten Eindrücken aus dem Gameplay.