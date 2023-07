Generation Zero: Abschließende Roadmap für 2023 vorgestellt

Autor:, in / Generation Zero

Das Team um Generation Zero stellte jetzt die restlichen Inhalte ihrer Roadmap für die zweite Jahreshälfte vor.

Nach dem zuletzt erschienen Companion-Update stellen Avalanche Studios die zweite Hälfte ihrer Roadmap für Generation Zero vor. Der nächste Content-Stop ist im Oktober für euch geplant, mit einem kostenlosen Halloween Event will das Team aus Schweden euch das Fürchten lehren.

Bis zum Ende des Jahres möchten sich die Entwickler allerdings nicht nur mit kosmetischen Inhalten beschäftigen. Neben neuen Missionen arbeitet das Team an den Skill-Bäumen sowie an weiteren Waffen. Ebenfalls möchte man den Fuhrpark des Survival-Spiels erweitern. Wann genau in diesem Jahr euch die Inhalte erreichen, ist derzeit noch nicht bekannt.