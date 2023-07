Generation Zero: Der treue Gefährte Pup steht euch zur Seite

Autor:, in / Generation Zero

Ab sofort könnt ihr euren treuen Roboterhund Pup in Generation Zero zur Unterstützung nutzen.

Mit Pup erhaltet ihr erstmal eine Art tierische Unterstützung in der Endzeit-Welt von Generation Zero. Der Roboterhund kann zum Beispiel durch Geräusche auf sich aufmerksam machen, um so Gegner von euch abzulenken. Eine andere Möglichkeit ist, dem treuen Gefährten ein Maschinengewehr auf den Rücken zu montieren, mit dem er ordentlich dem Feind zusetzen kann.

Pup könnt ihr jederzeit umbauen oder anpassen, dazu erhaltet ihr umfangreiche Möglichkeiten zur Konfiguration eures Roboters. Wem das nicht reicht, der kann das Companion Accessories Pack im Xbox Store für 6,99 Euro kaufen, mit dem ihr noch mehr Möglichkeiten zur Anpassung erhaltet.