PowerWash Simulator: Workaround für Speicher-Bug

PowerWash Simulator

Nach den letzten Aktualisierungen gibt es immer mehr Probleme in der Kärcher-Sim PowerWash Simulator auf der Xbox. Zuletzt führte es in Mehrspielerrunden zu einem kompletten Systemabsturz, wenn Spieler während in die Sonne schauten. Die ersten Lösungsmöglichkeiten des Studios waren für viele Spieler eher ernüchternd.

„Uns ist ein Problem mit einem Xbox-Multiplayer-Absturz bekannt. Wir arbeiten so schnell wie möglich an einem Hotfix. Sie wird durch Lensflare ausgelöst und kann reduziert werden, indem man versucht, nicht direkt in die Sonne zu schauen und sich zu bewegen. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten! „

Mittlerweile häufen sich allerdings Meldungen von Xbox-Spielern, dass sie ihre Reinigungsorgien nicht abspeichern können. Denn auch dort kommt es offenbar zu Abstürzen. Der Entwickler hat hierfür ebenfalls einen Workaround, bis der Patch fertig ist und veröffentlicht werden kann.

Startet einen abgeschlossenen Spezialjob-DLCs neu (ihr habt weiterhin Zugriff auf diese Jobs im freien Spiel, wenn die Kampagne abgeschlossen wurde) Überprüft die offenen Aufträge in diesem Job und setzt diese dann zurück.

Folglich bleibt erstmal keine andere Möglichkeit, als den korrumpierten Speicherstand somit zurückzusetzen, um den Auftrag dann erneut komplett zu spielen. Das Team um den Simulator bastelt in der Zwischenzeit eifrig an einem Patch, um hier Abhilfe zu schaffen.