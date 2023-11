PowerWash Simulator: Zurück in die Zukunft-Spezialpaket erhältlich

Autor:, in / PowerWash Simulator

Image: Square Enix Ltd.

Das „Zurück in die Zukunft“-Spezialpaket für Powerwash Simulator ist ab sofort erhältlich.

FuturLab und Square Enix Collective haben in Zusammenarbeit mit Universal Games and Digital Platforms eine brandneue Erweiterung für Powerwash Simulator veröffentlicht, die für eine aufregende Raum-Zeit-Erfahrung sorgt: das „Zurück in die Zukunft“-Spezialpaket.

Im neuen „Zurück in die Zukunft“-Spezialpaket reisen Spieler in der Zeit zurück, um kultige Filmsets und Requisiten, die von der „Zurück in die Zukunft“-Filmreihe von Universal Pictures und Amblin Entertainment inspiriert wurden, mit dem Hochdruckreiniger zu säubern.

Darunter Doc Browns Van, die Zeitmaschine, den Uhrenturm von Hill Valley, das Holomax-Kino und Docs Zeitzug. Außerdem fügt die Erweiterung zehn neue Achievements hinzu.

Der Release-Trailer zum „Zurück in die Zukunft“-Spezialpaket steht hier bereit:

FuturLab und das Square Enix Collective haben eng mit Universal Games and Digital Platforms zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass dieses zeitlose Spezialpaket der „Zurück in die Zukunft“-Filmreihe möglichst treu bleibt.

Jedes Level steckt voller Easter Eggs, Anspielungen und versteckten Details. Das „Zurück in die Zukunft“-Spezialpaket ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 7,99 Euro auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Steam und Windows erhältlich. Das Hauptspiel ist dazu im Xbox Game Pass spielbar.