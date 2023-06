PowerWash Simulator: Einzelhandelsversion ab sofort erhältlich

Powerwash Simulator spült die Sorgen der Spieler mit den beruhigenden Geräuschen von Hochdruck-Wasser weg. Spieler können ihr eigenes Hochdruckreinigungs-Unternehmen starten und jeden Schmutzfleck wegspülen, den sie finden können.

Powerwash Simulator konzentriert sich mit einer einzigartigen Interpretation des Simulationsgenres auf die Entspannung der Spieler.

Sammler- und Konsolenspieler, freut euch – Powerwash Simulator ist jetzt als Einzelhandelsversion erhältlich. Räumt dem Spiel einen Ehrenplatz in eurem Regal frei oder verschenkt etwas Zen. Poliert eure Hochdruckreinigungs-Künste oder die eurer Liebsten auf, bevor die Gartenpartys des Sommers starten.

An dieser Stelle übergeben wir das Wort an Kenny Washmore, ein Veteran der Hochdruckreinigung, der seine Gedanken zu dieser neuen Veröffentlichung teilt:

„Nichts lässt sich mit dem Gefühl vergleichen, rohe, saubere REINIGUNGSKRAFT in euren Händen zu halten. Jetzt, da ihr euch Powerwash Simulator in einer Box holen könnt, gibt es keine Grenzen. WORTWÖRTLICH! Ihr könnt es mit in die Berge nehmen, in ein U-Boot, auf den Mond … ihr versteht, was ich sage.

Ich kann es kaum abwarten, diesem großartigen Release einen Ehrenplatz unter meinen Erinnerungsstücken freizuräumen! Denkt daran, Leute, falls ihr den befriedigenden Spaß der Hochdruckreinigung ohne den ganzen Dreck und Aufwand erleben wollt, und dabei nicht mal eure saubere Couch verlassen müsst: Powerwash Simulator ist das Spiel, nach dem ihr gesucht habt!“