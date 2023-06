High on Life: Neuer High on Knife-DLC enthüllt

High on Life ist einer der Überraschungshits der vergangenen Monate. Ende 2022 veröffentlicht, erreichte der abgedrehte Shooter auch dank Game Pass Unterstützung bis April ganze 7,5 Millionen Spieler.

Mike Fridley, Squanch Games CEO and Studio Director: „Seit dem Start von High On Life sind wir überwältigt von der Unterstützung, die wir von Spielern weltweit erhalten haben. Der Enthusiasmus und die Leidenschaft, die unsere Community gezeigt hat, haben unsere kühnsten Erwartungen übertroffen und machen deutlich, dass das Spiel den Nerv der Spieler getroffen hat und dass es immer noch einen Platz für Spiele wie High On Life da draußen gibt.“

„Wir bei Squanch Games freuen uns darauf, dass jeder die neuen Inhalte von High On Knife in die Hände bekommt und freuen uns darauf, all unseren Fans auch in den kommenden Jahren großartige, ausgefallene Spiele zu bieten. High On Knife wird diesen Herbst für PC und Xbox-Konsolen erscheinen, und wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten mehr darüber zu berichten.“