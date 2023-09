High on Life: High on Knife-DLC erscheint im Oktober

Autor:, in / High on Life

Image: Inc.

Schon nächste Woche wird der High on Life DLC mit dem Namen High on Knife erscheinen.

Nachdem der Kopfgeldjäger vor zwei Jahren das G3-Kartell besiegt hatte, begibt sich Knifey jetzt auf die Suche nach einem geheimnisvollen Paket aus seiner Heimatwelt.

In High on Knife, dem neuen DLC zum abgedrehten Shooter High on Life, könnt ihr euch mit einem furchterregenden Versandunternehmen einlassen und ein wildes Abenteuer erleben.

Ein neuer Trailer zum DLC hat mit dem 3. Oktober jetzt den Release-Termin verraten.