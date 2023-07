High on Life: DLC mit Jump Scares und Body-Horror

Autor:, in / High on Life

Squanch Games hat Details zum kommenden DLC für High on Life enthüllt. Jump Scares und Body-Horror erwarten euch in “High on Knife”.

Mikey Spano and Erich Meyr von Squanch Games teilten im Rahmen der Comic Con Details zum kommenden DLC für High on Life. Dazu wurden neun Minuten Gameplay veröffentlicht.

„High on Knife“ spielt zwei Jahre nach den Ereignissen des Hauptspiels und stellt Publikumsliebling Knifey in den Mittelpunkt der Geschichte. Ihr erfahrt in diesem DLC mehr darüber, wo Knifey herkommt und was ihn antreibt.

Während Knifey mit einem Kettensägen-Upgrade punktet, erlebt ihr zwei der neuen Waffen in Aktion. Harper, die von Sarah Sherman gesprochen wird, und B.A.L.L., eine seltsame Flipperkanone, die von winzigen, Kauderwelsch sprechenden Freaks bedient wird.

Der DLC wird düsterer als das Hauptspiel ausfallen, euch erwarten Horrorelemente wie Jump Scares und abstoßender Body-Horror. Die während des Interviews eingeblendeten Szenen zeigen, dass Body-Horror hier durchaus wörtlich zu nehmen ist.

„High on Knife“ wird im Herbst für Xbox Series X/S, Xbox One, PC, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen.

Hier geht es zum Interview mit IGN:

Hier könnt ihr neun Minuten Gameplay von “High on Knife”ansehen: