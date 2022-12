High on Life: Platz drei der populärsten Xbox Game Pass-Spiele

Autor:, in / High on Life

High on Life legte einen äußerst erfolgreichen Start hin. Die Spieler in den USA katapultierten den wahnwitzigen Shooter auf Platz drei der populärsten Game Pass Spiele.

Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung lässt sich eine große Anzahl Spieler von High on Life im Xbox Game Pass-Abonnement begeistern.

„Whoa, High on Life ist derzeit auf Platz 3 der beliebtesten Titel auf Game Pass in den Vereinigten Staaten, sowohl auf Konsole als auch PC, und auf Platz 2 im Cloud Streaming.“ „Das ist eine WIRKLICH starke Platzierung. Es scheint, dass der Titel eine Menge Spieler durch den Service bekommt“, verkündete Benji Sales.

Mit der Ankündigung auf dem Xbox & Bethesda Showcase wurde ein kleiner Hype ausgelöst, der offenbar bis zum Release angehalten hat. High on Life stammt aus der Feder von Justin Roiland, dem Co-Autor der Rick and Morty Serie. Er schuf zusammen mit Squanch Games einen Sci-Fi-Shooter, in dem euch der von Roiland bekannte abgedrehte Humor erwartet. Mithilfe charismatischer, sprechender Waffen nehmt ihr den Kampf gegen ein außerirdisches Kartell auf, das es zum Ziel hat, die Menschheit zu seinen Vorteilen auszubeuten.

High on Life ist im Xbox Game Pass erhältlich und kann hier heruntergeladen werden.