High on Life: Ärgerlicher Bug zwingt Spieler zum Neustart der Kampagne

Ein ärgerlicher Bug kann dazu führen, das Spieler des abgedrehten Shooters High on Life zum Neustart der Kampagne gezwungen sind.

Der abgedrehte Shooter High on Life feierte am 13. Dezember 2022 einen äußerst erfolgreichen Start im Xbox Game Pass und konnte in der Folge auf dem amerikanischen Markt den dritten Platz im Ranking der populärsten Spiele des Abonnements erobern.

Einige Spieler berichten nun allerdings von einem ärgerlichen Bug, durch dessen Auftreten sie gezwungen sind, die Kampagne des Shooters komplett von vorne zu beginnen.

Besagter Bug kann durch das Betreten eines Applebee’s-Restaurants auftreten. Anschließend ist man in dem Lokal eingesperrt und kann dieses nicht mehr verlassen. Ein Neustart des Spiels oder Laden des letzten Speicherpunkts schafft laut den Betroffenen keine Abhilfe.

Andere Spieler berichten sogar davon, ohne ihr Zutun im Applebee’s gelandet zu sein und nachfolgend dort gefangen gewesen zu sein.

Da aktuell keine Lösung für das Problem vorliegt, bleibt betroffenen Spielern nichts anderes übrig als die Kampagne von High on Life komplett neu zu starten oder auf den nächsten Patch zu warten.

Da erstmals am 17. Dezember 2022 über den Bug berichtet wurde, dürfte sich Entwickler Squanch Games der Problematik bewusst sein. Ob und wann ein Update zur Behebung des Fehlers erscheinen wird, ist derzeit unklar.