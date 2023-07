Armored Core VI: Fires of Rubicon: Verpackung gibt Hinweise auf Multiplayer

Laut einem Foto, welches in Japan aufgenommen wurde, soll Armored Core VI: Fires of Rubicon mit bis zu 6 Spielern im Multiplayer laufen.

Aus Japan tauchte jetzt ein Foto der Verpackung von Armored Core VI: Fires of Rubicon auf. Dank des Packshots erhaltet ihr ein paar weitere Informationshäppchen zu dem nächsten Spiel von FromSoftware.

Der interessante Punkt ist der Mehrspielermodus. Auf der Hülle des Spiels ist zu sehen, dass der Titel mit bis zu sechs Spielern im Mehrspielermodus gespielt werden kann. Zusätzlich sollen drei Zuschauer eurem Match beiwohnen dürfen.

Die nächste bisher unbekannte Information, ist der benötigte Speicherplatz. Gegenwärtig solltet ihr für Armored Core VI: Fires of Rubicon 65 Gigabyte Speicher reservieren. Damit ist das Spiel circa 20 Gigabyte größer als Elden Ring.

Armored Core VI: Fires of Rubicon erscheint am 25. August für die Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 und 5 sowie auf dem PC.

Den Titel könnt ihr bereits vorbestellen: