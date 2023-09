Armored Core VI: Fires of Rubicon: Balance Patch sorgt für mehr Schaden

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Der Patch 1.02 für Armored Core VI: Fires of Rubicon behebt nicht nur Fehler, ebenso die Waffen erhalten einen gehörigen Schub.

Wer sich noch immer an Armored Core VI: Fires of Rubicon die Zähne ausbeißt, wird sich über den neuesten Patch zu FromSoftwares Mech-Action freuen können. Neben einer Erhöhung der Schadenswerte der Waffen passte das Studio ebenso diverse Bosse mit an.

Balance-Anpassungen der Waffeneinheiten:

MA-J-200 RANSETSU-RF: Erhöhte Angriffskraft/Feuerrate, Nachladezeit verringert.

LR-036 CURTIS: Erhöhte Angriffskraft, verringerte Nachladezeit.

RF-024 TURNER: Angriffskraft/Projektilgeschwindigkeit erhöht, Nachladezeit verringert.

RF-025 SCUDDER: Angriffskraft/Projektilgeschwindigkeit erhöht, Nachladezeit verringert.

MA-J-201 RANSETSU-AR: Erhöhte Angriffskraft/Projektilgeschwindigkeit, Nachladezeit verringert.

MG-014 LUDLOW: Erhöhte Angriffskraft/Gesamtgeschosse/Projektilgeschwindigkeit, verringerter Rückstoß und Nachladezeit.

DF-MG-02 CHANG-CHEN: Erhöhte Angriffskraft/Gesamtgeschosse/Projektilgeschwindigkeit, Nachladezeit verringert.

MA-E-210 ETSUJIN: Erhöhte Angriffskraft/Gesamtgeschosse/Projektilgeschwindigkeit, Nachladezeit verringert.

Bestimmte Angriffe der gegnerischen Einheiten AAP07: BALTEUS, IA-13: SEA SPIDER und IB-01: CEL240 wurden angepasst.

FEHLERBEHEBUNGEN

Es wurde ein Fehler behoben, der verhinderte, dass bestimmte Waffen dem Boss der Mission „Zerstöre das bewaffnete Minenschiff“ Schaden zufügten.

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass der Boss der Mission „Verhindere die Bergung neuer Technologien durch Unternehmen“ den Spieler nicht erkennen konnte.

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass bestimmte Gegner während der Mission „Überkunde die unbewohnte schwebende Stadt“ nicht korrekt angezeigt wurden.

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass bestimmte Gegner und Hintergrundobjekte während der Mission „Angriff auf den alten Raumhafen“ falsch angezeigt wurden.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den vertikale Raketen und bestimmte Korallenwaffen unbeabsichtigten Schaden verursachten.

Verbesserte Kamerasteuerung beim Zuschauen von Online-Arenakämpfen.

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass die Schlaganimation während Online-Arenakämpfen nicht korrekt auf dem Bildschirm des Gegners angezeigt wurde.

Weitere Fehlerbehebungen.

[Xbox One / Xbox Series X|S / Steam] Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass das Spiel in den Offline-Modus wechselte und den Fortschritt nicht speichern konnte, nachdem sich das Gerät aus dem Ruhemodus erholt hatte.

[Steam] Der Text, der auf dem Bildschirm angezeigt wurde, nachdem „Spiel beenden“ aus dem Systemmenü auf dem Titelbildschirm ausgewählt wurde, wurde korrigiert.

[Steam] Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass bestimmte Bosse falsch gerendert wurden.

Wer von euch aktiv den Arena- und den Spieler gegen Spieler-Modus von Armored Core VI: Fires of Rubicon spielt, wird schnell merken, dass diese Änderungen kaum einen Einfluss auf die Planung eures AC haben. Bandai Namco Entertainment fügte hinzu, dass sich diese Anpassungen rein auf den Einzelspielermodus konzentrieren. Diese betreffen derzeit das erste Drittel der Einzelspielerkampagne sowie Teile aus der Mitte. Umfangreiche Anpassungen für den Spieler gegen Spieler-Modus plant das Studio noch hinzuzufügen.