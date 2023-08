Armored Core VI: Fires of Rubicon: Grafikvergleich zwischen Xbox und PlayStation

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Die Portierung des FromSoftware Spiels Armored Core VI: Fires of Rubicon auf die aktuellen Konsolen ist ein voller Erfolg. In einem ausführlichen Vergleich zwischen Xbox Series X/S, PlayStation 5 sowie dem PC muss sich die Konsolenversion von Armored Core VI: Fires of Rubicon auf keinen Fall verstecken.

Sicher, der PC kann bedingt durch seine stärkere Hardware mit einer Auflösung bis 4K punkten, sowie mit einer Bildrate von bis zu 120 Bildern pro Sekunde glänzen, allerdings steht hier natürlich auch der Hardware-Preis im Weg.

Die Ankündigung von FromSoftware, ihr Spiel auch für die letzte Konsolengeneration zu veröffentlichen, sorgte bei den Fans für Aufsehen. Die auftretenden Befürchtungen, wie eine geminderte Performance auf der Xbox Series X/S oder PlayStation 5, sind mittlerweile allerdings zerschlagen.

Der Grafikvergleich zwischen den beiden Kraftpaketen zeigt auf, dass im Qualitätsmodus oder im Performance-Modus beide Konsolen fast gleich aufliegen. Einen merklichen Unterschied gibt es zwischen den Kontrahenten nicht, die den Titel im Qualitätsmodus in einer Auflösung von 2160p mit einer stabilen Bildrate von ~40 Bildern die Sekunde präsentieren. Die Xbox Series S kommt in diesem Modus auf maximal 1440p, erreicht dafür aber eine ähnlich stabile Bildrate wie die Xbox Series X.

Im Performance-Modus greifen alle Kontrahenten auf eine reduzierte Auflösung zurück, ebenso werden Details wie die Darstellung von Schatten reduziert. Mit diesen Hilfsmitteln schafft es Armored Core VI: Fires of Rubicon auf allen aktuellen Plattformen auf 60 Bilder die Sekunde.

Auffallende technische Unterschiede unter den aktuellen Konsolen gibt es keine, selbst die Ladezeiten sind auf allen Plattformen identisch.

Xbox Serie S – 7:20 Sekunden

Xbox Serie X – 7:63 Sekunden

PS5 – 7:80 Sekunden

